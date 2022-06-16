مدرب كوت ديفوار السابق مرشح لقيادة مصر خلفاً لإيهاب جلال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بات الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار، أقرب المرشحين لتولي تدريب منتخب مصر خلفاً لإيهاب جلال المدير الفني الحالي للفراعنة.

وبحسب جريدة "الأهرام" المصرية، فإن ثنائي مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري حازم إمام ومحمد بركات، استقر على طرح اسم باتريس بوميل على باقي أعضاء المجلس خلال اجتماع اليوم الخميس، من أجل حسم الأمر.

وتواصل حازم إمام مع بوميل خلال الأيام الماضية من أجل التعرف على موقفه لقيادة منتخب مصر، في ظل عدم ارتباطه بعقد خلال الوقت الحالي، بعدما رحل عن تدريب منتخب كوت ديفوار إبريل الماضي، عقب عامين قضاها مع الأفيال.

وعمل بوميل من قبل كمساعد مع هيرفي رينارد مدرب السعودية الحالي والمغرب وزامبيا السابق، كما عمل مع البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق، خلال فترة تولي الأخير تدريب منتخب أنجولا عام 2010.

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