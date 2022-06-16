10 ملايين دينار غرامة بحق الجوية العراقي

المصدر: دبي - علي شدهان

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فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، غرامة مالية مقدارها 10 ملايين دينار عراقي بحق نادي القوة الجوية على خلفية أحداث مباراته مع غريمه التقليدي، الزوراء في ربع نهائي كأس العراق، الاثنين الماضي على ملعب الشعب الدولي، والتي شهدت اعمالا مؤسفة بعد انتهاء المباراة بخسارة "الصقور" بهدفين لهدف.

أعمال شغب

وناقشت اللجنة في اجتماعها الأخير بمقرها في مبنى الاتحاد العراقي لكرة القدم، تقريري حكم ومشرف المباراة، مشاهدة مقاطع "الفيديو" الخاصة بالمباراة، ولاحظت وجود أعمال شغب وفوضى من قبل جمهور القوة الجوية، والذي تسبب بإلحاق الضرر في مقاعد الجماهير، والتجاوز على الحكم الدولي المساعد الأول للمباراة، كرار عبدالكريم بضربه بقناني الماء والحجارة، ما أدى إلى إصابة كتفه الأيسر.

5 مباريات

وقررت اللجنة، حرمان فريق القوة الجوية من اللعب على ملعبه وبدون جمهور 5 مباريات، استناداً لأحكام المادة 67/ انضباط، وبدلالة المادة 15 انضباط، على أن يجري سريان العقوبة في الموسم والموسم المقبل 2022-2023.

لجنة تحقيق

كما فرضت اللجنة غرامة مالية على نادي القوة الجوية مقدارها 10 ملايين دينار عراقي، استنادا للمادة 19 انضباط، وتحميل النادي مسؤولية الأضرار التي حدثت في ملعب الشعب الدولي حسب ما تقرره اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة، واستدعاء مدربه قحطان جثير، ورئيس رابطة مشجعيه، ضياء سمير، ورئيس رابطة مشجعي نادي الزوراء، أمير المالكي، للحضور إلى مقر اللجنة في مبنى الاتحاد العراقي لكرة القدم لجنة، يوم الاثنين المقبل.

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