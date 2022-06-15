محمد صلاح يكشف عن أمنيته قبل الاعتزال

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن المباراة التي يرغب في خوضها مرة أخرى، وأمنيته قبل اعتزال كرة القدم.

وقال محمد صلاح في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية: "أريد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى أمام توتنهام، لأن الفوز بهذه البطولة لأول مرة كان له إحساسا مختلفاً".

وعن الهدف الأجمل بالنسبة له، قال محمد صلاح: "الهدف الذي أملك شعور كبير تجاهه، هو هدفي أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وأمام روما في أنفيلد، وبالطبع هدفي في مانشستر سيتي خلال الموسم المنقضي".

وكشف محمد صلاح عن لاعبيه المفضلين عندما كان طفلاً، حيث قال:" كنت ألعب في الشوارع مثلما يفعل الأطفال، كنت أحب فرانشيسكو توتي، ورونالدو البرازيلي، وزين الدين زيدان".

وأتم صلاح تصريحاته، قائلاً: "أريد الفوز بالكرة الذهبية قبل اعتزالي كرة القدم، وأتمنى أن يحدث ذلك قريباً".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز