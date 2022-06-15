الإصابة تبعد فيري الهلال السوداني حتى نهاية الموسم

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض لاعب الهلال السوداني والمنتخب الملاوي جيرالد فيري لإصابة بقطع في وتر العرقوب، ستبعده حتى نهاية الموسم، وأصيب اللاعب خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب غينيا كوناكري الأسبوع الماضي ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، وأخضع نادي الهلال اللاعب لفحوصات أكدت حاجته لتدخل جراحي ولم يحدد مكان العملية داخل أو خارج البلاد. وتم التأكيد على هذا التشخيص بعد أن قامت دائرة الكرة والوحدة الطبية بنادي الهلال، بعرض اللاعب على كبار الأطباء بغرض تقييم الإصابة بشكل دقيق وتحديد الخيار اللازم بالنسبة له.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز