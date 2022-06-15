موسيماني: الزمالك جعلني أعيش أفضل لحظات حياتي

المصدر: البيان

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أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي المصري، أن قيادته للنادي الأحمر بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، للفوز على الغريم التقليدي الزمالك، والتتويج باللقب القاري، كان اللحظة الأهم والأفضل في حياته.

وقال موسيماني في فيديو نشره الحسابات الرسمية للأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: "واجهنا الزمالك في نهائي القرن، حدث لا يتكرر كثيراً وربما مرة واحدة في العمر وفوزنا به، هذا هو الحدث الأهم والأعظم في حياتي".

وأكمل: "هناك لحظات كثيرة مهمة لدي مع الأهلي لن أنساها من بينها الفوز بدوري أبطال إفريقيا علي حساب كايزر تشيفز العام الماضي، والحصول على ميداليتين برونزيتين في مونديال العالم للأندية".

وأكمل: "شكراً رئيس الأهلي محمود الخطيب الذي آمن بي وبقدراتي وبأننا سننجح سوياً، اتخذت قرارا صعباً بتولي مسؤولية تدريب فريق كبير بحجم الأهلي، كانت فرصة رائعة بالنسبة لي أن أدرب فريق هو الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط".

وأردف: "ما حصلت عليه من تقدير في الأهلي لم أحصل عليه حتى في بلدي جنوب إفريقيا، في مصر لا أستطيع السير في الشارع بسبب حب الجماهير، لم يجبرني أحد علي الرحيل، لقد حصلت على الاحترام الكافي من الجميع، لم يتدخل الخطيب في عملي مطلقاً رغم أنه لاعب كرة سابق، لكنه منحني الفرصة كاملة".

وأتم: "أرحل عن الأهلي وليس لي مستحقات متأخرة، أنا أقدر ذلك، رغم حزني للرحيل من المكان الذي أحبه، لكن لكل شيء نهاية".

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