مقطع فيديو يكشف تجديد أشرف بن شرقي للزمالك

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يتضمن احتفال لاعبي الزمالك المصري مع زميلهم بالفريق الأبيض المغربي أشرف بن شرقي، عقب تسجيله في شباك الداخلية خلال المباراة الأخيرة لفريقه ببطولة كأس مصر.

وتضمن مقطع الفيديو، بعض من الكلمات الموجهة من لاعبي الزمالك لبن شرقي أثناء الاحتفال، حيث قال أحدهم: "التجديد فَرق يا أشرف"، في إشارة إلى أن تجديد عقده مع الزمالك ترتب عليه عودته إلى مستواه المعهود.

تأتي كلمات لاعبي الزمالك لبن شرقي، في الوقت الذي لم يعلن مسؤولو الزمالك عن أي تطورات بشأن هذا الملف، إذ اكتفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري بتصريح مقتضب خلال الأيام الماضية بشأن تجديد عقد اللاعب المغربي، قال فيه: "إن شاء الله خير".

وينتهي تعاقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وتلقى اللاعب المغربي عروضاً من أندية خليجية للحصول على خدماته بداية من الموسم الجديد وضمه في صفقة انتقال حر، في الوقت الذي تمني فيه جماهير النادي الأبيض نفسها بحسم ملف تجديد عقده مع النادي المصري، ليستمر فترة جديدة بين جدرانه كونه واحد من الأعمدة الأساسية للزمالك، وأحد نجوم الفريق خلال السنوات الماضية.

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