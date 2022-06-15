في عيد ميلاده الثلاثين.. مصر تهدي محمد صلاح هدية خاصة

المصدر: البيان

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تقدمت وزارة الشباب والرياضة المصرية، بطلب للجهات المختصة لمنح الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، لقب سفير الدبلوماسية الرياضية في كافة المحافل الدولية.



وقال محمد فوزري المتحدث باسم وزارة الرياضة، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن محمد صلاح قيمة وقامة دولية ويستحق هذا اللقب الدولي بأن يكون سفيراً للدبلوماسية الرياضية، لما حققه من إنجازات عالمية في كرة القدم، مشدداً على أن محمد صلاح لاعب استثنائي ويفتخر به الجميع لما يحققه من إنجازات.

وكانت وزارة الرياضة المصرية تقدمت في وقت سابق، بطلب إلى الجهات المختصة لمنح محمد صلاح جواز سفر دبلوماسي تكريماً لمشواره الرياضي.

وكان محمد صلاح، فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين الإنجليزية عن الموسم المنقضي.

وتعتبر هذه هي المرة التاسعة التي ينال فيها لاعب من ليفربول هذه الجائزة، فيما يعتبر صلاح هو أول لاعب في الريدز يفوز بها مرتين.

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