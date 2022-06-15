الخطوط الجوية القطرية تكشف عن عروضها لحضور مباريات كأس العالم

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أطلقت الخطوط الجوية القطرية، عروضاً لمسافريها في العراق والأردن والكويت وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وباكستان، من مستخدمي بطاقات Visa الائتمانية، لحضور بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق منافساتها نوفمبر المقبل.

وتشمل باقات السفر التي تتيحها الخطوط الجوية القطرية، تذاكر لحضور مباريات كأس العالم مع إقامة فندقية لبضع ليالي، ويمنح مستخدمي بطاقات Visa خصماً يصل إلى 12% على تذاكر السفر التي يتمّ حجزها من العراق والكويت وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وباكستان.

وقال ديرسينيش أريسنديران نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط والقوقاز وباكستان وأفغانستان: "تعدّ بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 المرتقبة في نهاية هذا العام، بمثابة فرصة استثنائية لاستقطاب المسافرين من جميع أنحاء العالم، وبالتعاون مع شركة Visa، نتيح أمام المسافرين فرصة السفر لحضور هذا الحدث الكروي الاستثنائي".

من جانبه قال مادهور ميهرا، رئيس قسم المبيعات في شركة Visa في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "عرضنا تأتي بالتزامن مع مواصلة رفع القيود العالمية عن السفر، لإتاحة الفرصة أمام الجميع للفوز بالعديد من الجوائز الاستثنائية".

يذكر أن بطولة كأس العالم ستنطلق 21 نوفمبر المقبل، وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخباً، مقسمين على 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات لكل مجموعة

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