تسريبات.. قرارات ثورية لاتحاد الكرة المصري بهدف الإصلاح

المصدر: البيان

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يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا، غداً الخميس، لاتخاذ بعض القرارات الهامة، على رأسها الإعلان عن إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال.

وبحسب جريدة "الوطن" المصرية، فإن مجلس اتحاد الكرة اتفق على اتخاذ قرارات ثورية للنهوض بالكرة المصرية، على أن يكون أولها إقالة إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، بعد خسارته مباراتين من أصل ثلاث خاضها رفقة الفراعنة منذ توليه المسؤولية الفنية، إذ خسر من إثيوبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023 بهدفين دون رد، وتلقى خسارة ثانية من كوريا الجنوبية ودياً بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما حقق فوز وحيد على غينيا في الجولة الأولى من التصفيات بهدف دون رد.

وأكدت الصحيفة المصرية أن القرار الثاني سيتمثل في الإعلان عن تولي مدير فني أجنبي تدريب منتخب مصر خلفاً لجلال، مع تعيين مدرب أجنبي آخر لقيادة المنتخب الأولمبي وهو القرار الثالث.

وأوضحت الصحيفة أن القرار الرابع سيكون تعيين خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام، مع توجيه الشكر لرئيس لجنة الحكام الحالي عصام عبدالفتاح، فيما سيكون القرار الثوري الأخير الاستعانة بلجنة من خبراء كرة القدم المصرية، بهدف الإصلاح.

يذكر أن أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، فجر مفاجأة كبيرة عبر برنامجه "الريمونتادا" الذي يذاع على قناة المحور الفضائية، حيث أكد أن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، اقترب من العودة إلى تدريب الفراعنة مرة أخرى، بنسبة 90%.

وقال ميدو، أن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري يتفاوض خلال الوقت الحالي مع كيروش، للعودة مجدداً إلى تدريب منتخب مصر خلفاً لإيهاب جلال، مشيراً إلى أنه حال فشل المفاوضات سيكون هناك مدرباً أجنبياً كبيراً لتولي المهمة الفنية للمنتخب المصري.

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