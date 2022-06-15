مفاجأة .. كيروش يقترب من العودة لتدريب منتخب مصر

المصدر: البيان

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بعد أيام قليلة من تركه تدريب منتخب مصر، وبعد الأداء المخيب لمنتخب الفراعنة أمك غينيا في تصفيات أمم أفريقيا رغم الفوز بهدف نظيف سجله مهاجم غالطة سراي التركي، مصطفي محمد، وما أعقبه من الهزيمة المذلة أمام إثيوبيا، بعد أداء مخيب وهو ما أحدث ثورة غضب عارمة في صفوف الشارع الرياضي المصري، وختاما بالخسارة أمام كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف، بات البرتغالي كارلوس كيروش قريباً من العودة لقيادة الفراعنة مرة أخرى.



وكشف أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مدرب منتخب مصر الأول الذي سيخلف إيهاب جلال المدير الفني الحالي، بعد استقرار مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، على رحيله، بعد الخسارة من إثيوبيا وكوريا الجنوبية.

وقال «ميدو» في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: «بنسبة 90% كارلوس كيروش سيعود لتدريب منتخب مصر، وهناك خط مفاوضات مفتوح معه، ولو لم يوافق على العودة هناك بديل أجنبي ومدرب كبير».

أضاف أحمد حسام ميدو: «هناك تفاوض أيضا، مع مدير فني أجنبي كبير سيتولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري».

واختتم حديثه: «حازم إمام يتفاوض مع الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبرج، ليتولى رئاسة لجنة الحكام في مصر».

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