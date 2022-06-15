ما حقيقة قيادة موسيماني لنادي بيراميدز أمام الأهلي في كأس مصر؟

المصدر: البيان

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فتح رحيل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المفاجئ عن النادي الأهلي المصري الباب أمام التكهنات حول مستقبله خاصة في ظل وجود تقارير عن تلقي المدير الفني أكثر من عرض ولكن المفاجأة للجميع ستكون بوجود عروض مصرية من أندية منافسة للأهلي.

ويأتي تواجد مويرا زوجة موسيماني ووكيلته بالقاهرة ليثير عددا من الأسئلة خاصة أن اجتماع الأهلي مع موسيماني كان لمناقشة أمور فنية ولم يكن يستدعي وجود وكيلته ولكن حضورها يؤكد وجود مفاجآت منتظرة بشأن وجهته، وفي الوقت الذي أكدت مصادر أن الخليج هو وجهة موسيماني المقبلة وتحديدا قطر فقد كشفت بعض المصادر أن اتصالات غير مباشرة تمت بين وسطاء لترشيح موسيماني لقيادة نادي بيراميدز ولكن لم تصل لمرحلة الجدية في ظل وجود اتفاق مع ناد قطري وحسم الأمر بصورة كبيرة وهو ما يستبعد فكرة التعاقد مع بيراميدز، وفقا لصحيفة الأهرام.

ولكن تبقى التكهنات مفتوحة في ظل عدم توقيعه على العقد الرسمي حتى الآن ومن الوارد حسب المصادر أن تدخل التحركات غير المباشرة لمفاوضات مباشرة حال فشل مفاوضاته القطرية أو الخليجية خاصة أن رغبته الأولى الخليج.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق قد كتب في تغريدة له: “ناد مصري من اندية القمة يفاوض بيتسو موسيماني!”.

وأكدت مصادر أن وجهة موسيماني المقبلة ستكون في الخليج وبالتحديد في قطر حيث تلقى المدير الفني عرضا مغريا من نادي السد القطر ويوجد ما يشبه الاتفاق في الوقت الذي فتح فيه أيضا مسؤولو نادي الريان القطري باب المفاوضات مع الجنوب أفريقي.

ويفضل موسيماني حسب تأكيدات المصادر اتمام اتفاقه مع نادي السد ولكنه لم يغلق الباب أمام الريان ولكن من المتوقع بشدة حسم وجهته رسميا خلال ساعات ويسافر للدوحة لتوقيع عقده الجديد.

ويسعى محمود الخطيب رئيس النادي وشركة الكرة بالنادي برئاسة ياسين منصور إلى حسم ملف المدير الفني الأجنبي في أقرب فرصة مستغلين انتهاء المواسم عالميا ووجود اسماء متاحة على مستوى مميز.

وتعد المدرسة البرتغالية أكثر المدارس التي تحظى باهتمام من جانب الأهلي حيث تلقى النادي بالفعل ترشيحات عديدة لمدربين برتغاليين من ضمنهم كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر ولكنه ليس المرشح الأول أو الوحيد ولكن في ظل الخلافات مع اتحاد الكرة هل يسبق الأهلي الاتحاد ويتعاقد مع كيروش في ظل الرغبة لعودته إلى المنتخب واستطلع الأهلي رأي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق في ترشيح عدد من الأسماء.

ورغم وجود عدد من أسماء المدربين البرتغاليين يوجد عدد من الأسماء الأخرى من مدارس مختلفة منها المدرسة الألمانية واللاتينية.

ووجهت إدارة النادي الأهلي اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، في ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

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