عضو اتحاد الكرة المصري يلوح بالاستقالة بعد رباعية كوريا الجنوبية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الإعلامي المصري أحمد شوبير، أن هناك عضو داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، ينوي تقديم استقالته خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد خسارة منتخب مصر الأخيرة أمام كوريا الجنوبية ودياً، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "عضو من أعضاء اتحاد الكرة المرموقين تواصل معي، وقال لي إنه يفكر جدياً في الاستقالة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للاتحاد سيؤثر على تاريخه".

وتعتبر هذه هي المباراة الثانية التي يتعرض خلالها منتخب مصر للخسارة بعد أيام من خسارة إثيوبيا، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023، والتي انتهت بهدفين دون رد لصالح المنتخب الإثيوبي.

وأعلن مسؤولو اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، بدء دراسة بعض السير الذاتية الخاصة بمدربين أجانب، تمهيداً لاختيار واحد منهم لخلافة إيهاب جلال في قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

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