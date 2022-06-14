أول قرار من إيهاب جلال بعد رباعية كوريا الجنوبية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف إيهاب جلال مدرب منتخب مصر، عن أول قرارته بعد الخسارة التي تعرض لها الفراعنة، اليوم الثلاثاء، من كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما بالعاصمة الكورية.

وقال إيهاب جلال في تصريحاته بعد المباراة، أنه قرر الحصول على إجازة لمدة أسبوع والسفر خارج مصر، في ظل عدم ارتباط المنتخب المصري بأي مباريات خلال الفترة الحالية.

وشدد إيهاب جلال على أن نتيجة الخسارة برباعية من كوريا الجنوبية، لا تعبر عن سير المباراة، مشيراً إلى أن المنتخب الكوري كان موفقاً بشكل كبير بعدما وصل إلى مرمى مصر في 5 مناسبات أحرز منها 4 أهداف.

وتابع: "منتخب مصر لم يكن لديه صعوبة في الهجوم، والثلاثي مصطفى محمد وإبراهيم عادل وأحمد رفعت أرهقوا دفاع منتخب كوريا".

وأردف: "هناك عدة مكاسب من المباراة، كظهور بعض اللاعبين بشكل مميز مثل مصطفى محمد وأحمد حمدي وإبراهيم عادل، هذا النوع من المباريات مهم للاعبين الصغار للتعود على لعب المباريات الكبيرة دون تخوف".

الجدير بالذكر أن مسؤولي اتحاد الكرة المصري، أعلنوا في وقت سابق دراسة السير الذاتية لبعض المدربين الأجانب، لخلافة إيهاب جلال في تدريب الفراعنة.

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