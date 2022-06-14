نجوم الكرة السابقين لمسؤولي الاتحاد المصري: «استقيلوا يرحمكم الله»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طالب أحمد شوبير نجم الأهلي المصري السابق، من مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، تقديم استقالته، بعد خسارة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية ودياً بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "الخسارة من كوريا الجنوبية متوقعة، وواضح أن هناك تخبط ومشاكل كبيرة في المنظومة الكروية بالكامل، ولابد من الوقوف على أسباب هذا التراجع غير المبرر".

وتابع: "يبدو أن اتحاد الكرة المصري لديه مشاكل عديدة، أطالبهم بلحظة صدق مع أنفسهم، وأن يتقدموا باستقالتهم من أجل إنقاذ سمعة الكرة المصرية، استقيلوا يرحمكم الله".

وأكمل: "هذه المناصب تطوعية من شأنها خدمة المنظومة الكروية، وليس هناك أي مشكلة أن تتقدموا باستقالتكم من أجل منح مجموعة أخرى فرصة لتطوير المنظومة في الفترة المقبلة".

وفي نفس الشأن، طالب حسني عبد ربه نجم منتخب مصر السابق، من مسؤولي اتحاد الكرة المصري الاستقالة بعد خسارة الفراعنة من كوريا الجنوبية.

وقال عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "استقيلوا يرحمكم الله، هناك سوء تخطيط واضح بالنسبة للمنتخبات، لابد أن يكون هناك خطة مستقبلية، نحن لا نفكر في المستقبل، التغييرات مقتصرة على المدربين والأجهزة الفنية فقط".

وأردف: "شكرا للمسؤولين عن الكرة المصرية، على الفترة الماضية لابد من تقديم استقالتكم وأن يكون هناك خطة واضحة".

وأتم: "ليس عيباً أن نستعين بخبراء أجانب يساهمون في تطوير الكرة في مصر، لابد أن ننظر إلى كل الدول التي تقدمت في كرة القدم، نحن وصل بنا الحال أن فقدنا الثقة في أنفسنا بشأن قدرتنا على التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2023".

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