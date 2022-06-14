تونس تسحق اليابان وتحرز لقب كأس كيرين الودية

المصدر: طوكيو - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سحق منتخب تونس (نسور قرطاج) نظيره الياباني على أرضه بثلاثية نظيفة، وتوج بطلاً لكأس كيرين الودية لكرة القدم في نهائي البطولة الرباعية اليوم الثلاثاء، التي شاركت فيها منتخبات تونس واليابان والتشيلي وغانا.

وافتتح لاعب الوسط محمد علي بن رمضان التسجيل لتونس من ركلة جزاء في الدقيقة 55، وأضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وأحرز البديل عصام الجبالي الهدف الثالث لتونس بتسديدة رائعة من خارج المنطقة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكانت تونس قد فازت 2-0 على تشيلي، بينما تفوقت اليابان 4-1 على غانا في الدور قبل النهائي للبطولة الودية استعداداً لنهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر في نوفمبر المقبل.

واعتمد المدرب جلال القادري على تشكيلة ضمت أيمن دحمان، محمد دراغر، علي العابدي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، عيسى العيدوني، الفرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان (حنبعل المجبري)، أنيس بن سليمان، يوسف المساكني (رامي كعيب) ياسين الخنيسي (عصام الجبالي).

وتخوض تونس نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وأستراليا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز