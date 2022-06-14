خسارة جديدة.. منتخب مصر يواصل السقوط برباعية من كوريا الجنوبية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض منتخب مصر لخسارة جديدة من كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بينهما على ملعب سول بكوريا الجنوبية، ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

سجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر الوحيد في الشوط الأول من المباراة، فيما فشل الفراعنة في الظهور بشكل مميز خلال أحداث الشوط الثاني.

وتقدم هوانغ بالهدف الأول لمنتخب كوريا الجنوبية بعد عرضية من الجهة اليسرى تابعها هوانغ برأسية قوية، في شباك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، واستطاع كيم جونغ أن يسجل في الدقيقة 22 الهدف الثاني بعد رأسية قوية استغلالا لركنية شهدت وقوفاً خاطئاً على المستوى الدفاعي للاعبي منتخب مصر.

وفي الدقيقة 38 سجل مصطفى محمد الهدف الأول لمنتخب مصر بعد تسديدة قوية سكنت الشباك من داخل منطقة الجزاء، واتجه اللاعب إلى إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة ليحتفل معه ويوجه له تحية خاصة.

وفي الدقيقة 85 سجل تشو سونغ الهدف الثالث لمنتخب كوريا الجنوبية بعدما استخلص الكرة من عمر كمال عبدالواحد، وسدد الكرة بقوة سكنت شباك الشناوي.

وفي الدقيقة 91 سجل تشونغ الهدف الرابع لمنتخب كوريا الجنوبية بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى، سددها برأسية قوية سكنت الشباك معلناً فوز كوريا الجنوبية على مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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