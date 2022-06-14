عرض قطري وراء رحيل موسيماني عن الأهلي المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير مصرية، عن الوجهة المحتملة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري السابق، بعد رحيله عن الأخير خلال الساعات الماضية.

وكان مسؤولو الأهلي أعلنوا رحيل المدرب في بيان رسمي، مؤكدين أن القرار جاء بناءً على طلب الأخير.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية: "هناك معلومتين بشأن الوجهة المقبلة لموسيماني، قد تكون معلومات صحيحة وقد تكون غير صحيحة، ولكننا حاولنا بقدر الإمكان الوصول إلى المعلومة من بعض مصادرنا".

وتابع: "موسيماني ارتبط بعقد في دولة قطر، إما أن يكون مديراً لمؤسسة إسباير، حيث سيكون مسؤولاً عن اللاعبين الأفارقة هناك، وسوف يتولى أيضاً تحليل مباريات كأس العالم قطر 2022 في قنوات بين سبورتس".

وأكمل: "المعلومة الثانية التي وصلت لي هي أن موسيماني سيتولى تدريب أحد الأندية القطرية، لذلك كان لابد من تواجده في قطر قبل نهاية الشهر الجاري، لذلك قرر فسخ التعاقد مع الأهلي، في التوقيت الحالي".

وأتم: "أتمنى أن يقوم الأهلي بعمل حفل تكريم لموسيماني خلال الساعات المقبلة، نظراً للإنجازات التي حققها المدرب مع النادي في الفترة الماضية".

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