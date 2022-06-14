للمرة الثالثة على التوالي.. منتخب فلسطين يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا

المصدر: البيان

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بلغ منتخب فلسطين نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه برباعية نظيفة على نظيره الفلبين.

وأقيمت مباراة فلسطين والفلبين الثلاثاء بعاصمة منغوليا أولان باتور، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية المؤهلة إلى نسخة 2023.

افتتح التسجيل لمنتخب فلسطين صالح شحادة برأسية في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 42 سجل تامر صيام الهدف الثاني من رأسية أيضاً، وفي الشوط ثاني تمكن محمد يامين من إحراز الهدف الثالث بالدقيقة 55، قبل أن يكمل محمود أبو وردة الرباعية في الدقيقة 72.

ويتأهل إلى كأس آسيا صاحب المركز الأول في كل من الست مجموعات، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس آسيا 2023 في الصين، ألا أنها اعتذرت عن استضافة النهائيات بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد تُقام البطولة في اليابان، حسب التقارير التي أفادت بأنها أصبحت أقوى المرشحين لاستضافة منافسات البطولة القارية.

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