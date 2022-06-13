سوداكال «المريخ» يتحدى الاتحاد السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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تحدى آدم سوداكال رئيس مجلس نادي المريخ، موقف الاتحاد السوداني لكرة القدم الرافض للاعتراف به ومجلسه بعد قرارات محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وعقد اجتماعاً لمجلسه أعاد من خلاله مدرب الفريق السابق دييغو غارزيتو لتدريب الفريق، كما قرر في الاجتماع تحريك إجراءات قانونية ضد شركة الجنيد التي تباشر أعمال تأهيل الاستاد، كما تم تكليف اللجنة الأمنية بفرض هيبة النادي، إلى جانب عقد مؤتمر صحفي للتنوير بقرارات محكمة التحكيم الرياضي الأخيرة.

على جانب آخر، أكد مدثر خيري، عضو مجلس إدارة نادي المريخ، ومحكم النادي أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» في تصريحات لـ«البيان»، أنهم رصدوا كل التصريحات الصادرة عن قيادات في الاتحاد السوداني لكرة القدم تقلل من أهمية القرارات الصادرة عن «كاس»، والتي أعادت مجلس إدارة نادي المريخ بقياد آدم سوداكال لإدارة النادي، وأشار إلى أن خطوتهم التالية المطالبة بمحاسبة قيادات من الاتحاد السوداني أمام لجنة الانضباط بالاتحاد، ذكر منهم أسامة عطا المنان نائب رئيس الاتحاد، ومعتز الشاعر رئيس اللجنة القانونية، ومحمد حلفا عضو مجلس الإدارة. وفي حال لم تنظر اللجنة في شكواهم سيتم تصعيد الأمر إلى لجنة الانضباط في «فيفا». وكانت قيادات من الاتحاد السوداني أشارت إلى أن قرار «كاس» لا يعني الاعتراف بمجلس آدم سوداكال.

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