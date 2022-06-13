الأزرق ينتظر الأردن لحسم بطاقة التأهل الآسيوية

المصدر: الكويت – أحمد عبداللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت شعار لا بديل عن الفوز يدخل منتخب الكويت الأول لكرة القدم مواجهة اليوم أمام نظيرة الأردني في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا 2023 التي تقام بالكويت، إذ يدخلها أصحاب الأرض برصيد ثلاث نقاط من الفوز على نيبال والهزيمة من إندونيسيا، بينما يحلم النشامى بالخروج بنقطة على أقل تقدير لتأمين حصوله على إحدى بطاقات التأهل المباشر من دون النظر لنتيجة إندونيسيا ونيبال.

منتخب الكويت رغم صعوبة المهمة والعبور من الباب الضيق للنهائيات فإن الفوز فقط يؤمن له إحدى البطاقات الـ5 لأصحاب الوصافة في المجموعات الست، وخاصة أن نتائج الجولة الأخيرة من الممكن أن تشهد مفاجأة تقلب موازين المجموعات بينما هناك منتخبات ضمنت التأهل بالحصول على العلامة الكاملة أثناء المواجهتين السابقتين.

وشهدت الساعات القليلة الماضية عملاً كبيراً من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عبدالمجيد البناي طبيب المنتخب لتجهيز اللاعبين بالصورة الصحيحة وإكمال شفاء المهاجم شبيب الخالدي الذي غاب عن مواجهتي إندونيسيا ونيبال نظراً لحاجة الخط الأمامي له بمهاجم ثانٍ بجوار يوسف ناصر، بالإضافة إلى عودة الخبرة فهد الأنصاري إلى قيادة وسط الملعب بعدما فضل التشيكي لافيكا عدم الدفع به في مباراة نيبال وإراحته لمواجهة الأردن.

وتنتظر الجماهير المتوقع حضورها لاستاد جابر الدولي لمؤازرة الأزرق لتخطي موقعة الأردن الحاسمة والتأهل للنهائيات بجانب الاحتفال بتربع نجمها المفضل بدر المطوع بالحصول على لقب عميد لاعبي العالم رسمياً بعدما عادل بمشاركته في الجولة الماضية أمام نيبال الماليزي سه تشين أن برصيد 195 مباراة ووجود المطوع في لقاء الليلة يرفع رصيده إلى 196 مباراة دولية رسمياً ويصبح العميد رسمياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز