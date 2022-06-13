ستة ألقاب في عشرين شهراً.. كشف حساب موسيماني مع الأهلي المصري بعد رحيله

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رحل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، وهو القرار الذي أعلنه مجلس إدارة النادي، اليوم الإثنين، مشدداً على إن القرار جاء بناءً على طلب المدرب.

وكان موسيماني خسر خلال الأسابيع الماضية نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وبدأت بعد ذلك الأزمات بين المدرب وإدارة القلعة الحمراء، حتى الإعلان عن فسخ التعاقد بين الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية.

ماذا قدم موسيماني مع الأهلي؟

تولى موسيماني المهمة الفنية لفريق للأهلي المصري 2 أكتوبر 2020 ورحل 13 يونيو 2022، وخلال فترة العشرين شهراً قاد المدرب الجنوب إفريقي النادي القاهري في 102 لقاء بمختلف المسابقات، دون احتساب مواجهة الأهلي، أمس الأحد، أمام المصري بالسلوم في بطولة كأس مصر، خاصة أن سامي قمصان المدرب المساعد هو من قاد هذه المواجهة.

حقق موسيماني الفوز في 65 لقاء، وتعادل في 26 لقاء، وخسر 11 لقاء فقط، وبلغت نسبة انتصاراته مع الأهلي بمختلف المسابقات 63.7%.

قاد موسيماني الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، 29 لقاء حقق خلالها الفوز في 18 لقاء، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر 4، وفي بطولة الدوري المصري لعب الأهلي مع موسيماني 54 لقاء، فاز في 36 لقاء، وتعادل 15 لقاء، وخسر 3 لقاءات فقط، أما في بطولة كأس مصر لعب الأهلي تحت قيادة بيتسو 5 مباريات، انتهت جميعها بالفوز.

وعلى صعيد بطولة السوبر الإفريقي، قاد موسيماني الأهلي في مباراتين وفاز بهما وتوج باللقب القاري، على حساب نهضة بركان والرجاء المغربيين، وفي بطولة كأس العالم للأندية قاد موسيماني الأهلي في 6 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر مباراتين، أما في السوبر المحلي خاض الأهلي لقاء وحيد مع موسيماني أمام طلائع الجيش وخسر من الأخير بركلات الترجيح، وفي كأس رابطة الأندية خاض الأهلي مع موسيماني 5 مباريات، انتهت 4 منها بالتعادل وخسر مباراة واحدة.

بطولات موسيماني مع الأهلي

توج موسيماني مع الأهلي بلقب الدوري المصري وكأس مصر موسم 2020/2019، كما حصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا موسمي 2020/2019 و2021/2020، وكذلك لقب السوبر الإفريقي مرتين موسمي 2021/2020 و2022/2021، وأخيراً المركز الثالث بكأس العالم للأندية مرتين خلال آخر نسختين.

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