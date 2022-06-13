الأهلي المصري يفسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني بالتراضي

المصدر: البيان

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أعلن الأهلي المصري فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي وكلف سامي قمصان بقيادة الفريق مؤقتاً.

ووجهـت إدارة النادي الأهلي المصري اليـوم الشكر للجنوب إفريقـي بيتسـو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكـرة القـدم، بعـد فسخ التعاقـد بالتراضـي.

وقال النادي الأهلي في بيان عبر حسابه على تويتر: "وجهـت إدارة النادي الأهلي المصري اليـوم الشكر للجنوب إفريقـي بيتسـو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكـرة القـدم، بعـد فسخ التعاقـد بالتراضـي. فـي ضـوء احترام متبادل بيـن الطرفيـن.. كان الكابتن محمـود الخطيـب رئيـس النـادي قـد اجتمـع مـع شـركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور الكابتن حسام غالـي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنـة التخطيط: لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الإتفاق على التمسك باستمراره فـي مهمته حرضـا علـى استقرار الفريق، ونظـرا لما حققه من نجاحات مع الفريق .. لكـن موسيماني خلال الاجتماع الذي جـرى مـعـه طـلـب عـدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضيـة.. وبعـد مناقشـة الموقـف كاملا وبالإجماع، تـم احترام رغبـة بيتسـو موسيماني.. وتوجيه الشكر إليـه وعلـى كـل مـا قدمـه للنـادي، وجـرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين".

الأهلي يفسخ التعاقد مع موسيماني بالتراضي pic.twitter.com/fUaOwJ0fol — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 13, 2022

الأهلي يكلف قمصان بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت pic.twitter.com/BWXJfUtYvx — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 13, 2022

كما كلف مجلس إدارة الأهلي المصري الكابتن سامي قصصـان المـدرب العـام للفريق الأول لكرة دم بالقيام بمهمـة المديـر الفـنـي بشكل مؤقـت، وذلـك بـعـد رحيـل بيتسـو موسيماني.. وبذلك يكون تشكيل الجهاز الحالي على النحو التالي: سيد عبدالحفيظ مدير جهاز الكرة ، سامي قمصان قائم بأعمال المدير الفني، محمد شرف مدرب، ميشيل يانكون مدرب حراس، محمد النجار مدرب أحمال، عمر رشدي محلل أداء، وسـوف يقوم الكابتـن سـامي قمصان بالاستعانة بأحـد العناصـر مـن المدربين للإنضمام للجهاز بعد التشاور والعرض على شركة الكرة ولجنة التخطيط.

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