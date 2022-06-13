أبرزهم مدرب مصر السابق.. ثلاثة مرشحين لخلافة خليلوزيتش مع منتخب المغرب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أقترب البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب من الرحيل عن تدريب الأخير، بعدما اتسعت دائرة الانتقادات الموجهة له، والتي كان آخرها هجوم الجماهير المغربية عليه في مباراة جنوب إفريقيا، التي فاز بها أسود الأطلس بصعوبة 1/2، بالجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023.

ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لمدرب باريس سان جيرمان السابق، دخوله في أزمات مستمرة مع المحترفين، وتجاهل ضمهم إلى المعسكرات الأخيرة لمنتخب المغرب، على رأسهم نجم تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن اتحاد الكرة المغربي استقر على رحيل خليلوزيتش، على أن يتم إعلان القرار بعد مباراة ليبيريا، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية.

وأكدت وسائل الإعلام المغربية، أن هناك أكثر من مدرب مرشح لخلافة خليلوزيتش في قيادة منتخب المغرب، يأتي على رأسهم البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، ووليد الركراكي مدرب الوداد المغربي الحالي، والحسين عموتة المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب للمحليين.

وتولى وحيد خليلوزيتش منتخب المغرب عام 2019، وقاده في 29 مباراة، حقق خلالها 19 فوز و7 تعادلات وتعرض للهزيمة 3 مباريات.

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