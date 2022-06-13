بعد خسارة إثيوبيا.. تركي آل الشيخ يقدم عرضاً لإنقاذ منتخب مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاءت الخسارة الأخيرة التي تعرض لها منتخب مصر أمام إثيوبيا بالجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023، لتفتح الباب حول استقدام مدرب جديد لقيادة الفراعنة خلفاً لإيهاب جلال، الذي لم يستمر في قيادة المنتخب المصري سوى أيام قليلة.

وأعلن جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، تكليف الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عضوي المجلس، بالبحث عن مدرب أجنبي لخلافة جلال في قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحيته، قدم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية عرضاً لاتحاد الكرة المصري لإنقاذ منتخب الفراعنة، وذلك حسبما صرح رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، في برنامج «البلدوزر» الذي يقدمه عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق مجدي عبدالغني.

وقال عبدالعال، أن تركي آل الشيخ عرض تكفله بتعيين مدير فني عالمي يقود منتخب الفراعنة الفترة المقبلة بدلاً من إيهاب جلال.

ووجه رضا عبدالعال تساؤلاً للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من إثيوبيا، حيث قال: "لماذا لا يقاتل لاعبو المنتخب لاستمرار إيهاب جلال، الدعم في أرض الملعب وليس على السوشيال ميديا".

وعن مدرب منتخب مصر السابق البرتغالي كارلوس كيروش، قال عبدالعال: "كيروش مدرب فاشل، مجلس إدارة اتحاد الكرة يحاول إعادته مره أخرى، أو إعادة كوبر المدير الفني السابق أيضاً".

وأردف: "كان لابد من محاكمة كيروش عقب مشاركة رامي ربيعة مدافع الأهلي مع منتخب مصر أمام السنغال، كان هناك لاعبين أجدر باللعب في هذا المركز، مثل ثنائي بيراميدز علي جبر وأسامة جلال".

وأتم: "طاهر أبوزيد نجم الكرة المصرية السابق، هو الأصلح لقيادة اتحاد الكرة المصري، مجلس إدارة الاتحاد الحالي لا يعمل بشكل جيد في إدارة الأزمات الأخيرة، لابد من رحيله بعد القرارات الخاطئة التي اتخذها خلال الفترة الأخيرة".

وقاد إيهاب جلال منتخب مصر في مباراتين فقط هما غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023، انتهت الأولى بفوز الفراعنة بينما خسروا الأخرى.

ويخوض جلال ثالث مبارياته مع منتخب مصر غداً الثلاثاء، عندما يلتقي ودياً مع كوريا الجنوبية في تمام الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، بعاصمة كوريا الجنوبية سول، ومن المنتظر أن يعلن بعدها اتحاد الكرة المصري توجيه الشكر للمدرب حسبما جاء في تصريحات رئيس الاتحاد.

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