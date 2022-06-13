نجوم منتخب مصر تدعم إيهاب جلال بعد قرار الإقالة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حرص لاعبو منتخب مصر على دعم إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، بعدما أعلن جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، تكليف الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عضوي المجلس، بالبحث عن مدير فني أجنبي لخلافة جلال.

جاء إعلان قرار اتحاد الكرة ليقابله دعم كبير من جانب الشارع الرياضي المصري لإيهاب جلال، لاسيما أن الأخير لم يستمر مع الفراعنة سوى أيام قليلة، خاض خلالها مباراتين فقط أمام غينيا وإثيوبيا في التصفيات الإفريقية، المؤهلة لبطولة الأمم 2023.

وحرص محمد مجدي "أفشة" نجم الأهلي المصري ومنتخب الفراعنة على دعم إيهاب جلال، من خلال نشر صورة تجمعه بالأخير عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلق عليها برموز تعبيرية كنوع من الدعم لمدرب الفراعنة.

ودعم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب إسطنبول باشاكشهير التركي ومنتخب مصر، هو الآخر إيهاب جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث نشر صورة للمدرب المصري وكتب عليها: "أدعم كابتن إيهاب جلال الرجل الخلوق المحترم، ليا الشرف دائماً إني أدرب مع مدرب كبير زي حضرتك".

ويخوض إيهاب جلال ثالث مبارياته مع منتخب مصر غداً الثلاثاء، عندما يلتقي ودياً مع كوريا الجنوبية في تمام الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، بعاصمة كوريا الجنوبية سول، ومن المنتظر أن يعلن بعدها اتحاد الكرة المصري توجيه الشكر للمدرب حسبما جاء في تصريحات رئيس الاتحاد.

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