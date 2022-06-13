الكويت والسعودية في نهائي «غرب آسيا للصالات»

المصدر: (الكويت – أحمد عبد اللطيف)

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يلتقي اليوم منتخبا الكويت والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا لكرة الصالات، وتأهل «الأزرق» للنهائي عقب فوزه على لبنان 6 - 3، في نصف النهائي فيما تغلب «الأخضر» على عمان 4 - 3 في الدور نفسه.

وكان منتخب الكويت فاز على السعودية في الدور التمهيدي 5 - 4، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تصدرها بثلاثة انتصارات. وتأمل الجماهير الكويتية مواصلة «الأزرق» الانتصارات والتتويج باللقب، ويضم منتخب الكويت لاعبين مميزين يمتلكون الخبرة وحققوا أخيراً لقب دورة الألعاب الخليجية الثالثة.

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