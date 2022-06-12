النجمة البحريني يتوهج بالنجمة السادسة بخليجية اليد

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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توج فريق كرة اليد بنادي النجمة البحريني بطلاً لكأس البطولة الخليجية الـ 38 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للرجال، والتي احتضنت منافساتها صالة الشيخ سعد العبد الله الصباح بدولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة من 4 ولغاية 12 يونيو الجاري.

جاء هذا التتويج عقب فوز فريق النجمة البحريني على شقيقة فريق مضر السعودي بنتيجة 38/24، ليتوهج النجمة البحريني بالنجمة السادسة بتاريخ مشاركته في هذا المحفل الخليجي، والتي جاءت عن جدارة بفوز مستحق، وسيطرة كاملة منذ بدالية المباراة الختامية للبطولة، وحتى نهايتها لعباً ونتيجة، وكان قد حسم الشوط الأول لصالحة 18/12.

وفاز محمد عبد المحسن البحريني بلقب أفضل حارس بالبطولة، وفاز لاعب فريق مضر أمين بكأس أفضل لاعب بالبطولة.

التتويج والمراكز

وبختام المباراة قام كل من الدكتور محمود فليطح مدير الهيئة العامة للرياضة بدولة الكويت، وبدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لليد، وعلي عيسى رئيس الاتحاد البحريني لليد، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لليد، ورؤساء اتحادات اليد بدول الخليج، بتتويج فريق النجمة البحريني البطل بكأس البطولة، وفريق مضر السعودي الوصيف بالميداليات الفضية، وفريق الكويت الكويتي الثالث بالميداليات البرونزية، وحصل فريق الأهلي القطري على المركز الرابع، والسالمية الكويتي خامساً، والجزيرة الإماراتي سادساً، ومسقط العماني سابعاً.

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