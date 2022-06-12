رئيس اتحاد الكرة المصري ينفي تصريحه بشأن إقالة إيهاب جلال

المصدر: البيان

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أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يصرح بإقالة ايهاب جلال من منصبه كمدرب لمنتخب مصر.

وقال علام في بيان رسمي بشأن ما تردد حول تصريحه بإقالة إيهاب جلال من تدريب المنتخب المصري إنه لم يصرح بإقالة ايهاب جلال من منصبه كمدرب لمنتخب مصر، لافتا إلى أن تصريحه جاء بوضوح بأن اتحاد الكرة يدرس كافة البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل.

وأوضح، أن اتحاد الكرة كلف اللجنة الفنية المكونة حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير الذاتية لمدربين اجانب تحسباً لاية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة.

وكان علام ألمح إلى قرب إقالة إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد، ليعزز تكهنات وسائل الإعلام المحلية بوقوع الانفصال بين الطرفين يوم الخميس المقبل.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية "يوم الخميس سنعلن. أنا مكلف (ثنائي مجلس إدارة الاتحاد المصري) حازم إمام وكابتن محمد بركات بدراسة سيرة ذاتية لمدربين أجانب".

ويأتي تعليق علام بعدما قال الاتحاد المصري في وقت سابق إنه سيتخذ "قرارات هامة وحاسمة" يوم الخميس، وبعد مواجهة كوريا الجنوبية في مباراة ودية يوم الثلاثاء.

وكتب الاتحاد المصري على فيسبوك أنه عقد اجتماعا من أجل مناقشة "ملابسات وأحداث مباراة مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة".

وأضاف الاتحاد أنه استقر على انتظار مواجهة كوريا يوم الثلاثاء وبعدها "سيكون من المنتظر اتخاذ العديد من القرارات الهامة والحاسمة في جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل".

وظهرت مصر بشكل متواضع جدا خلال الخسارة 2-صفر أمام إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس الماضي، وكانت محظوظة لعدم استقبال المزيد من الأهداف، بينما فازت قبلها بأيام بشق الأنفس 1-صفر على ضيفتها غينيا في الجولة الافتتاحية.

وتولى جلال، مدرب الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي ومصر للمقاصة السابق، تدريب مصر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، وخاض المباراتين السابقتين خلال الشهر الجاري.

وتعرض جلال لانتقادات حادة من وسائل الإعلام المحلية والمشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل حتى أن يخسر أمام إثيوبيا، وبات من المتوقع أن يرحل سريعا.

وهناك مطالبات عديدة برحيل مجلس إدارة الاتحاد المصري، لكن يبدو أن الاتحاد سيحاول تخفيف الضغوط عليه عن طريق إقالة جلال.

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