اتحاد الكرة المصري يعلن رحيل إيهاب جلال

المصدر: البيان

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أعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تكليف محمد بركات وحازم إمام عضوي الاتحاد، بدراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب لخلافة إيهاب جلال، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه «على مسئوليتي»، الذي يذاع على قناة صدى البلد الفضائية.

جاء تصريح جمال علام، في إشارة منه إلى أنه تم اتخاذ قرارا برحيل إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر.

وتابع رئيس اتحاد الكرة المصري: "ربما اختيار إيهاب جلال لم يكن صحيحاً، كلنا نشعر بالحزن بسبب خسارة إثيوبيا، وربما وجود محمد صلاح في هذه المباراة كان غير من نتيجتها".

وأكمل: "إيهاب جلال لم يكمل 10 أيام، كيروش بدايته لم تكن جيدة وكذلك كوبر ولكن الثنائي وصل بعد ذلك نهائي إفريقيا، ولكن الفرصة لم تمنح للمدرب الحالي إيهاب جلال".

وأضاف: "البعض اتهمني بالذهاب إلى كوريا للنزهة، ولكن الحقيقة أنه حال عدم وجودي ستوقع عقوبة على المنتخب حسب اللوائح، هناك تربص من البعض بالاتحاد المصري، وهناك من يقود حملة تشويه تستهدف رحيل المجلس وعودة الإدارة السابقة".

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