«خليجي 25».. على طاولة «التنفيذية»

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعاً غدا في الدوحة لمناقشة ملف استضافة «خليجي 25» والمقرر إقامتها بمدينة البصرة العراقية يناير 2023، والإطلاع على تقرير لجنة التفتيش خلال زيارتها الأخيرة لكل من البصرة والكويت الدولة البديلة للاستضافة، حيث تفقدت منشآت ومشاريع المدينة الرياضية في البصرة، بجانب ملاعب وفنادق الكويت. (الكويت – أحمد عبد اللطيف)

وكان عدنان درجال وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم تعهد في وقت سابق، باستكمال كل المتطلبات الضرورية التي أوصت بها لجان التفتيش وتقديم بطولة ناجحة.

وعلم «البيان الرياضي» من مصادر، وجود اتجاه لإسناد الاستضافة إلى الكويت رغم عدم جاهزية ملاعبها بالشكل المطلوب، ولكن اجتماع لجنة التفتيش مع حمود فليطح اللاعب الدولي السابق ومدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية خلال زيارتها للكويت كان مثمراً، وأبدى فليطح استعداد الهيئة لتنفيذ كل ملاحظات لجنة التفتيش خلال زيارتها الأخيرة وتجهيز الملاعب بالشكل المطلوب، خصوصاً أن الكويت نجحت أخيراً في استضافة العديد من الاستحقاقات الخليجية منها دورة الألعاب الخليجية الثالثة في مايو الماضي بجانب البطولة الخليجية للأندية الأبطال لكرة اليد، ومنافسات كأس غرب آسيا لكرة الصالات وتصفيات المجموعة الأولى المؤهلة إلي نهائيات أمم آسيا 2023، وهو ما يؤكد أن هيئة الرياضة جادة في تصحيح ملاحظات لجنة التفتيش الخاصة بالملاعب التي تستضيف المنافسات وملاعب التدريب للمنتخبات الثمانية التي ستشارك في خليج 25 إذا أسند التنظيم للكويت.

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