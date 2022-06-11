تعرف على موعد مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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يلتقي منتخب مصر لكرة القدم مع نظيره الكوري الجنوبي ودياً، على ملعب كأس العالم سول الذي يتسع لـ70 ألف مشجع.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل في ظل الإقبال الجماهيري الكبير لحضور اللقاء، كما سدد الاتحاد الكوري تكاليف الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول.

ويقام اللقاء مساء الثلاثاء المقبل فى الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، ويغيب محمد صلاح عن المواجهة بسبب معاناته من شد عضلي يحتاج إلى الراحة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الرباعي المصاب محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب مالاوي فى شهر سبتمبر المقبل بتصفيات أمم أفريقيا.

وتلقى المنتخب المصري هزيمة قاسية من نظيره الإثيوبي 0-2 ، في المواجهة التى أقيمت بالجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

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