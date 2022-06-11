تعرف على حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الإسباني خوسيه لويس مونييرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري لكرة القدم.



وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت إقامة مباراة الأهلي والزمالك فى الجولة الـ20 من الدوري المصري يوم 19 يونيو.



وأكد مصدر داخل النادي الأهلي وفقا لليوم السابع أن إدارة النادي الأحمر أرسلت خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة طلبت فيه تعيين حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 يونيو فى بطولة الدوري العام.



وكشف المصدر أن إدارة النادي أرسلت الخطاب مبكرا لمنح اتحاد الكرة ولجنة الحكام الفرصة لاستقدام طاقم أجنبي على قدر الحدث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز