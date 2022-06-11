الأهلي المصري يحافظ على صدارته العربية والأفريقية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حافظ الأهلي المصري، على صدارته لتصنيف الأندية العربية والأفريقية، بوجوده في المركز الـ20، في قائمة أفضل 100 نادٍ على العالم، والصادر اليوم من موقع التأريخ والإحصاء، والتي تصدرها بالميراس البرازيلي.

وجاء الوداد البيضاوي المغربي الفائز منذ أسابيع قليلة بدوري أبطال أفريقيا، في المركز الثاني عربياً وأفريقيا، بوجوده في المركز 55 على العالم، وتلاه شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث عربياً بتصنيفه 76 عالمياً.

واحتل الهلال السعودي، المركز الرابع عربياً، والثالث آسيوياً بتصنيفه 81 على العالم، والرجاء البيضاوي المغربي في المركز الخامس عربياً بتصنيفه 97 على العالم.

وخارج قائمة الـ100 الأوائل على العالم، يتواجد من الأندية العربية، بيراميدز المصري في المركز 112، ووفاق سطيف الجزائري في المركز 116، والزمالك المصري في المركز 117، فيما غابت الأندية الإماراتية عن قائمة الـ300 نادٍ المصنفين الأوائل على العالم.

ويتواجد الـ100 نادي في 40 دولة موزعة على قارات العالم، بواقع 65 نادياً من قارة أوروبا، و24 نادياً من أمريكا الجنوبية، و5 أندية من قارة أوروبا، ومثلهم من آسيا، ونادٍ واحد فقط من منطقة الكونكاكاف.

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