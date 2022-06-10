وفاة لاعب كرة سلة مصري خلال مباراة دولية

المصدر: البيان

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شهدت بطولة كرة السلة للجامعات الأفريقية ، اليوم ، حادثة مأساوية للرياضة المصرية ، حيث لفظ اللاعب المصري كريم أبو قرة أنفاسه الأخيرة خلال مشاركته في المنتخب المصري الذي تمثله الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) .

اتحاد كرة السلة المصري نعى أبو قورة في بيان رسمي، وأشار إلى أن اللاعب لفظ أنفاسه الأخيرة خلال الشوط الأول من مباراة الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للجامعات.

وأشار اتحاد السلة المصري إلى أن اللاعب تم اصطحابه إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه، لكن هناك تم إعلان وفاة اللاعب، وذكر التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو هبوط في الدورة الدموية.

وبحسب صحيفة الأهرام المصرية التي نقلت عن مسؤول أمني خلال المباراة قوله: “سقط اللاعب البالغ من العمر 20 عاما على ظهره خلال المباراة. تحرك المسعفون بسرعة لمحاولة إنقاذه ، ونقلوا اللاعب إلى أقرب مستشفى من الملعب

وذكرت الصحيفة أن التنسيق جار مع مسؤولي السفارة المصرية في كينيا لنقل جثمان اللاعب إلى القاهرة اليوم.

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