وفاة بن حمودة لاعب المنتخب الجزائري في حادث سير

المصدر: د ب أ

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أكدت مصادر في الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفاة بلال بن حمودة، لاعب منتخب المحليين ونجم نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم عن 24 عاما، في حادث سير.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ) أن بن حمودة، توفي رفقة صديقه، خلال حادث سير واحتراق السيارة التي كانا يستقلانها صباح اليوم الجمعة، بمنطقة الدوادة غربي العاصمة الجزائرية.

وبعد تلقيها نبأ وفاة اللاعب بن حمودة، عادت بعثة نادي اتحاد الجزائر التي كانت متواجدة بمدينة سطيف تحسبا لمواجهة الوفاق المحلي غدا السبت، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري.

يذكر أن بن حمودة، سجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في المباراة التي تغلب فيها على نظيره منتخب الكونجو الديمقراطية 3/صفر مساء أمس الخميس، في ختام الجولة الثانية من الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها الجزائر استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.



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