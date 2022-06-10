مركز صادم للفراعنة.. ترتيب مجموعة مصر في التصفيات بعد خسارة إثيوبيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض منتخب مصر لهزيمة مفاجئة أمام منتخب إثيوبيا بنتيجة 1/2، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الخميس، بالجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023.

وجاءت خسارة مصر من إثيوبيا أحد أضعف المنتخبات في القارة الإفريقية، لتثير غضب الجماهير خاصة في ظل المستوى السيء الذي ظهر عليه لاعبو الفراعنة خلال المباراة.

ويتذيل منتخب مصر بعد الخسارة الأخيرة جدول ترتيب المجموعة التي تضم منتخبات مالاوي وغينيا بخلاف إثيوبيا.

وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:

إثيوبيا - 3 نقاط

حققت الفوز في مباراة وخسرت أخرى

سجلت 3 أهداف واستقبلت هدفين

مالاوي - 3 نقاط

حققت الفوز في مباراة وخسرت أخرى

سجلت هدفين واستقبلت مثلهما

غينيا - 3 نقاط

حققت الفوز في مباراة وخسرت أخرى

سجلت هدفاً واستقبلت مثله

مصر - 3 نقاط

حققت الفوز في مباراة وخسرت أخرى

سجلت هدفاً واستقبلت هدفين

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية ودياً، الثلاثاء المقبل.

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