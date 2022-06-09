برهان: أسعدنا الشعب السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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عبّر برهان تيه المدير الفني للمنتخب الوطني السوداني لكرة القدم عن سعادته بفرحة الجماهير عقب الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بثنائية وليد الشعلة ومحمد عبدالرحمن ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2023، وقال: أسعدنا الشعب السوداني كان في حاجة للفرحة، وأشاد في المؤتمر الصحافي عقب المباراة بإصرار لاعبيه وعزيمتهم على الفوز، ووصف أداءهم بالرجولي، وقال: إن مواجهة منتخب بحجم الكونغو الديمقراطية كان يحتاج لاعبين لديهم الخبرة، أدى وليد الشعلة هذا الدور بشكل جيد.

وأشار إلى أن إجهاد لاعبي المريخ والهلال في الدوري كان من أسباب الخسارة أمام موريتانيا، وبعدها تم التركيز على تدريبات الاستشفاء لمدة 4 أيام، مما انعكس إيجاباً على الأداء أمام الكونغو الديمقراطية.

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