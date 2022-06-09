شروط وتحذيرات.. تفاصيل مثيرة في اجتماع الخطيب وموسيماني

المصدر: البيان

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كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير، تفاصيل مثيرة في الاجتماع الذي عُقد بين محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري وشركة الكرة ولجنة التخطيط بالنادي الأحمر، وبين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

وأكد شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه على قناة "أون تايم سبورت"، أن إدارة الأهلي أبلغت موسيماني بعدة شروط عليه تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وإلا سيتم توجيه الشكر له.

وقال شوبير أن إدارة الأهلي اشترطت على موسيماني إضافة مدرب مساعد لجهازه الفني، بالإضافة إلى رحيل مدرب الأحمال الحالي والتعاقد مع مدرب أحمال جديد.





وشدد شوبير على أن إدارة الأهلي، طالبت موسيماني بضرورة إقامة مباريات ودية من أجل إعداد الأهلي بشكل جيد للمباريات الرسمية، مشيراً إلى أن الإدارة رفضت تماما مسألة منح اللاعبين إجازات طويلة، بالإضافة إلى أنها رفضت أيضاً كثرة حديثه الدائم في وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار الإعلامي المصري إلى أن بيتسو موسيماني تجاهل التعليق على شروط ومطالب إدارة الأهلي، مشدداً على أن المدرب الجنوب إفريقي طلب من الإدارة الحمراء استكمال الاجتماع بعد عودته إلى القاهرة السبت، وهو ما أثار غضب المتواجدين في الاجتماع.

وأكد شوبير أن هناك ثلاثة سيناريوهات أمام إدارة الأهلي، وهي الموافقة على بقاء موسيماني حتى نهاية الموسم، أو تأجيل الاجتماع معه حتى نهاية يونيو الجاري بعد انتهاء المباريات المتبقية هذا الشهر، أو توجيه الشكر له في النهاية.

الجدير بالذكر أن موسيماني فشل في قيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد الخسارة من الوداد المغربي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

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