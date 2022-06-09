مش بـ27 جنيها .. وزير الرياضة المصري يحسم الجدل عن درع تكريم صلاح

المصدر: البيان

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حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مصر، الجدل حول درع تكريم النجم محمد صلاح خلال مباراة غينيا الماضية، والتي أثارت لغطاً واسعاً في الشارع الرياضي المصري بسبب شكلها وتصميمها، وهو ما جعل الدرع وطريقة التكريم مثار سخرية الكثيرين على مواقع التواصل.

وأكد صبحي في لقاء تليفزيوني أن التكريم عبارة عن درع مستنسخة في شكل كريستال، وأكمل مازحا «مش رخيصة و27 جنيها دي بآلاف الجنيهات.

ورفض وزير الرياضة المصري تحدث أي طرف عن الأندية المصرية بطريقة غير لائقة، مؤكداً أن اتحاد الكرة عليه دور في تطوير منظومة كرة القدم، سواء ما يتعلق بالمنتخبات أو الدوري والتحكيم.

وحول لغط تكريم محمد صلاح، قال «التكريم معنوي، الاتحاد والدولة والجماهير تقول له متشكرين، بقوله شكرا، أنت لاعب ذكي ميتخفاش عليه»، مضيفا «هو نفسه قال في جلسة إنه مش الشخص اللي ممكن يبقى طيب أوي».

وأردف «صلاح قدم في طائرة خاصة، وتواصلت مع جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، وأخبرني أنه سينظم تكريما معنويا يوم المباراة، والتكريم مش معناه منح أموال لمحمد صلاح، كونه مؤسسة اقتصادية مميزة ربنا يديله ويعينه».

وبالنسبة لبطولة أفريقيا لليد المقرر تنظيمها في مصر قال «تواصلنا مع الدكتور حسن مصطفى الذي يعتبر قيمة له وضعه وتقديره، وسننظم البطولة في مجمع حسن مصطفى»، مشيرا إلى الاستعداد الكامل لاستضافة البطولة الأفريقية لليد، فضلا عن بطولة أفريقيا للجمباز، إضافة إلى أكبر بطولة لرياضة السلاح.

وأوضح أن بطولة أفريقيا لليد ستنظم بحضور جماهيري، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه باعتبار 2023 عام الشباب العربي.

وحول احتمالية تقديم ملف لاستضافة كأس العالم قال «مش هنقول إلا لما نبقى دارسين وبنقدم، كل حاجة موجود ليها دراسة».

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