منتخب الصالات يختتم مشاركاته في غرب آسيا

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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رفض عبد الرؤوف المرزوقي مدرب منتخبنا الوطني لكرة الصالات خوض مباراة البحرين المقرر لها اليوم في ختام منافسات المجموعة الثانية لكأس غرب آسيا التي تقام في الكويت على صالة نادي النصر من باب تحصيل الحاصل.

وأكد للاعبين خلال الحصة التدريبية التي خاضها أمس ضرورة اللعب على الفوز من أجل تحقيق انتصار يحسب للاعبين في أول مشاركة لهم في كأس غرب آسيا رغم أحقيتهم بالفوز في المباراة الأخيرة أمام المنتخب اللبناني، التي فقد نقاطها بعدما كان الأبيض متقدماً بهدف وتلقى الهزيمة بهدفين نتيجة الأخطاء الدفاعية وعدم إنهاء الهجمات بالصورة الصحيحة والتسرع في بعض الفترات التي حرمت المنتخب من فوز كان كفيلاً بتواجدهم في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور قبل النهائي.

وسيدفع المرزوقي اليوم بكل الأوراق الرابحة من أجل تحقيق الفوز، وتعويض الإخفاقات السابقة بجانب منح بعض اللاعبين فترات من المشاركة لتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة خاصة أن المنتخب يضم مجموعة من الشباب بجانب عناصر الخبرة.

من جانبه، أكد عبدالله حسن مدير المنتخب أن اللاعبين استفادوا من المشاركة في كأس غرب آسيا رغم النتائج السيئة وقال: «خرجنا ببعض الفوائد منها رفع المستوى الفني والبدني للاعبين وزيادة خبراتهم كبداية للمرحلة المقبلة خاصة أن هناك تطوراً في الأداء من خلال المشاركة في دورة الألعاب الخليجية وكأس غرب آسيا، ومن قبلهم التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا».

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