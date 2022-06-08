50 ألف دولار تحرم المريخ من المشاركات الأفريقية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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فجرت تأكيدات معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم لوفد نادي الهلال بعدم التعامل مع المجلسين طرف الصراع في نادي المريخ، أزمة ستؤدي لحرمان الفريق لأول مرة من المشاركة في البطولة الأفريقية للأندية.

فقد أعلن كل من آدم سوداكال وحازم مصطفى اللذين يقودان المجلسين رفضهما تسديد مبلغ 50 ألف دولار مستحقات الألماني لوك إيمال مدرب الفريق السابق ما لم يعترف الاتحاد بشرعية مجلس على حساب المجلس الآخر.

وسبق أن هددت لجنة التراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأندية بحرمانها من المشاركة في بطولات (كاف) في حال تعرضت لعقوبات مالية لم تلتزم بتسديدها لصالح لاعبين أو مدربين.

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