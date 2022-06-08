في سابقة هي الأولى من نوعها.. نادٍ مصري يقتحم البورصة

المصدر: البيان

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شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان نادي غزل المحلة المصري، طرح أسهمه في البورصة المصرية كأول نادٍ في مصر يقدم على هذه الخطوة وهو القرار الذي أحدث ضجة كبيرة في الشارع الرياضي.

وتبلغ قيمة السهم الواحد 1.02 جنيه مصري، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب ألف سهم والحد الأقصى 2 مليون سهم، وسط حالة من الترقب للتجربة التي تمثل حلاً لأزمة الموارد بالأندية المصرية.

وأصدر نادي غزل المحلة، بيانا رسمياً، أكد خلاله أنه سيتم طرح الأسهم للجماهير للاكتتاب العام، اعتبارا من 12 يونيو الجاري وحتى 1 يوليو المقبل.

وأكد البيان، أن طرح الأسهم في البورصة للاكتتاب العام يمثل ارتفاعا في رأس مال الشركة المقدر بـ 102 مليون جنيه قبل طرح الزيادة بمبلغ 98 مليون جنيه.

وكان نادي غزل المحلة أنشأ شركة متخصصة لكرة القدم مطلع عام 2021، بعد فصل نشاط كرة القدم عن شركة الغزل والنسيج المعروفة في مصر.

ويعد نادي غزل المحلة الذي تأسس عام 1936، واحد من 7 أندية فقط، توجت ببطولة الدوري المصري موسم 73/72.

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