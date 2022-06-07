الكونغو يهدد بالانسحاب من مواجهة السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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هدد المنتخب الكونغولي بالانسحاب من لقاء الغد أمام المنتخب السوداني ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2023 بساحل العاج، وطالبت البعثة الإدارية بإبراز ما يفيد بإجازة إضاءة استاد نادي الهلال الذي ستقام عليه المباراة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ووفقاً لتقارير صحافية فقد أخطر رئيس بعثة الكونغو مراقب المباراة أن موافقتهم على اللعب تحت الأضواء الكاشفة يرتبط بإبراز مستند (كاف) باعتماد إضاءة ملعب الهلال. وتفيد مصادر أنه في حال فشل تأكيد إجازة الإضاءة ستلعب المباراة عصراً.

وسبق للاتحاد الأفريقي منع أداء المنتخبات والأندية السودانية لمبارياتها الأفريقية على ملاعبها لمخالفتها المعايير وعدم التزامها بها، وسمح (كاف) بأداء مباريات الهلال عصراً بعد تعذر إجازة الإضاءة التي لم تستوف المعايير المطلوبة.

كما أعلنت بعثة منتخب الكونغو الديمقراطية عن تقديم شكوى رسمية ضد منتخب السودان، بعد فشلها في أداء تدريبها الأول بالخرطوم والذي كان مقرراً له أمس، ونقل موقع الاتحاد الكونغولي لكرة القدم عبر الإنترنت، أن منتخب الكونغو فشل في أداء تدريبه بسبب انقطاع الكهرباء.

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