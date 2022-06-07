محمد صلاح يستغل إصابته في الترويج للسياحة المصرية

المصدر: البيان

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استغل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، قرار استبعاده من قائمة منتخب الفراعنة التي تستعد لمواجهة إثيوبيا، للترويج السياحي في مصر.

ونشر محمد صلاح صورة له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلالها على يخت بإحدى المدن الساحلية في مصر، وكتب عليها باللغة الإنجليزية: "مصر".

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعد صلاح من رحلة الفراعنة إلى مالاوي استعدادا لمواجهة إثيوبيا، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الإثيوبي بعد غداً الخميس، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023، حيث تقام المباراة بمالاوي وذلك بناءً على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان منتخب الفراعنة حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى على غينيا بهدف دون رد جاء عن طريق مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي.

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