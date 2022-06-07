أزمة كبيرة تهدد الزمالك المصري في الموسم الجديد

المصدر: البيان

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أصبح موقف نادي الزمالك المصري صعباً، بخصوص مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بسبب المديونات الموقعة على النادي الأبيض.

وقال الإعلامي المصري أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "الزمالك لن يحصل على رخصة الأندية المحترفة من الاتحاد الإفريقي، ولن يتمكن من القيد أو حتى المشاركة في البطولة الإفريقية للموسم الجديد، إلا بعد سداد غرامتي محمد إبراهيم وشيكابالا".

وتابع: "الزمالك مطالب بسداد مليون يورو في قضية محمد إبراهيم، وكذلك مليون يورو في قضية شيكابالا بسبب الفوائد، وذلك قبل 30 يونيو الجاري، حتى لا توقع عليه عقوبات جديدة".

وأكمل: "في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك، سيعتمد مسؤولو النادي في الدفع على الغرامة الموقعة على لاعب الزمالك السابق محمود كهربا، وكذلك مبلغ بيع مصطفى محمد إلى نادي جالاتا سراي التركي".

وكان الزمالك ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة، من دور المجموعات، للعام الثاني على التوالي.

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