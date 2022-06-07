بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل أحد لاعبيه

المصدر: البيان

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استقر مسؤولو الأهلي المصري على رحيل أحد اللاعبين الأجانب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب الأداء المتواضع الذي ظهر عليه، خلال الموسم الجاري.

وقال مجدي عبدالغني نجم منتخب مصر السابق، خلال برنامجه "البلدوزر" الذي يقدمه على قناة "الشمس" الفضائية: "لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قررت الاستغناء عن الموزمبيقي لويس ميكيسوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي".

وتابع: "الأهلي يرغب في التخلص من ميكيسوني في الصيف، بعدما فشل اللاعب في إثبات نفسه مع الفريق الأحمر، منذ قدومه من سيمبا التنزاني".

ويرغب مسؤولو الأهلي في الاستفادة من دخول اللاعب في صفقة تبادلية مع إحدى الأندية المحلية التي يرغب النادي المصري في الحصول على أحد لاعبيها، أو بيعه خارجياً لقيد لاعب أجنبي بدلاً منه.

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