هل تعرض محمد صلاح للسحر أثناء اشتراكه في أمم إفريقيا؟

المصدر: دبي ــ رضا أبوالعينين

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عاد فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري السابق لإثارة الجدل من جديد، فبعد تأكيده على إعادة لقاء مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022، بسبب بعض التجاوزات من الجماهير السنغالية، وهو ما لم يحدث، واكتفى الاتحاد الدولي بفرض عقوبات على الجانبين المصري والسنغالي، عاد عامر ليضرب من جديد مؤكداً أن كابتن الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تعرض للسحر خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده في نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون والتي خسر رفاق صلاح المباراة النهائية فيها أمام أسود التيرانغا بقيادة زميله في الريدز ساديو ماني بركلات الترجيح.

وكتب رئيس سموحة السابق على حسابه في تويتر "كذب المنجمون ولو صدقوا! عالمة فلك عالمية قالت إن محمد صلاح تعرض لسحر أفريقي أثناء اشتراكه في بطولة امم افريقيا أثر على ادائه وتركيزه بشكل كبير! وان تأثير هذا السحر مازال فعالاً ولكن بنسبة اقل".

ويعاني نجم ليفربول والفائز بالحذاء الذهبي ثلاث مرات في السنوات الخمس التي قضاها رفقة النادي الإنجليزي من تراجع مستواه منذ المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا ولكن خبراء أرجعوا ذلك إلى ضغط المباريات الكبير الذي عانى منه صلاح خلال البطولة إذ خاض منتخب الفراعنة جميع المباريات الإقصائية بعد أوقات إضافية وهو ما أثر بشكل كبير على المخزون البدني عند النجم الكبير.

واعتاد رجل الأعمال الشهير على إثارة الجدل في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وكان آخرها تأكيده على توقيع مصطفى فتحي نجم الزمالك السابق والتعاون السعودي حالياً لمدة 5 سنوات، مع النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، وهو ما نفاه مسؤولو الأهلي، مؤكدين أن النجم الموهوب خارج الحسابات الفنية للفريق الأحمر نهائياً.

كما كتب عامر على تويتر "مفاجأة بقضية اعادة مباراة مصر والسنغال الحيثيات وصلت الجبلاية ومصطفي غربال حكم المباراة، ضميره صحي وغير تقريره بعد هجوم الاعلام الاوروبي عليه، وذكر بتقريره ان الليزر أثر على لاعبي مصر بضربات الجزاء دي اهم نقطة لأنها تثبت وجود تدليس أدى لتغيير نتيجة المباراة".

وقال في تغريدة ثانية "ان هناك عملية لترويج الليزر امام مقر الاتحاد السنغالي أثناء شرائهم للتذاكر قبل المباراة بيومين وهناك شخص متورط بالاتحاد السنغالي أثناء المباراة في ذلك وسأكشف كل شيء بالأدلة في الوقت المناسب".

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