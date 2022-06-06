سخرية من تكريم محمد صلاح .. درع مسروقة وقلادة بـ27 جنيهاً

المصدر: البيان

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عاصفة من الانتقادات واجهتها السلطات الرياضية في مصر، بعد تأخر تكريم لاعب ليفربول والمنتخب محمد صلاح عن إنجازاته مع ناديه الإنجليزي، فقد نال نجم كرة القدم، تكريما خاصا مساء أمس الأحد، قبل مباراة منتخب مصر ضد غينيا، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

ونزل صلاح إلى أرض الملعب لأداء عمليات الإحماء وسط ممر شرفي من الفتيات لتحيته، فيما كان بانتظاره وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وكذلك جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري وعدد آخر من المسؤولين، وفقا لقناة العربية.

وكرم وزير الرياضة نجم ليفربول، بقلادة فرعونية، ودرع كريستال منقوش عليها عبارة "سنبقى دائما فخورين بك".

تأتي هذه الخطوة دعما لصلاح بعد مشوار مميز مع الليفر هذا الموسم، توج خلاله بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة المحترفة، بينما ضاع منه لقبا الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في اللحظات الأخيرة.

فقد كتب أحدهم "الوشاح الأخضر الفسفوري يبلغ ثمنه 27 جنيها مصريا"، فيما سخر الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق قائلا: "لما تفتكر إن عيد ميلادك بكره بالليل والمحلات كلها قافلة".

كما طالت الانتقادات "الدرع" التي جهزت على عجل، فقد ذهب ظرفاء مواقع التواصل إلى أنها "مسروقة" من أحد المتاجر.

وأوضح عدد من رواد التواصل، أن تصميم الدرع التي تسلمها صلاح، مستنسخة من نظيره الذي يقدمه برنامج تلفزيوني، الذي يحصل عليه الفائزون من الطلبة في مسابقات المدراس.

يشار إلى أن صلاح فاز بعدد من الجوائز الفردية مثل الحذاء الذهبي لهداف البريمرليغ، وأفضل صانع أهداف بالمسابقة، وكذلك أفضل لاعب من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية.

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