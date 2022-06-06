إعلامي مصري يكشف حقيقة سرقة كأس محمد صلاح

المصدر: البيان

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كشف الإعلامي المصري عصام يوسف حقيقة الجدل المثار حول سرقة اتحاد الكرة المصري الكأس التي تم تكريم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، بها.

وعلَّق يوسف، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، على صورة متداولة توضح التشابه الكبير بين كأس برنامجه «العباقرة»، وبين كأس تكريم محمد صلاح.

وقال: «نتكلم جد شوية.. أولا برنامج (العباقرة) لا يملك حقوق الملكية الفكرية للكأس الذي يقدم في كل نهائي ولا يمتلكه حصرياً، ثانياً الكأس ده من كريستال خامته وصناعته حلوة جداً جداً، ثالثا مش رخيص.. مش هاقول بكام، رابعاً صلاح فعلاً عبقري ويستحق الكأس والتكريم عن جدارة، خامساً موبايلي ما سكتش بسبب الموضوع ده، صحافة وإعلام».

وأضاف: «بصراحة اللي حصل ده أثبت إن سهل أوي إن أي حد يتهم أي حد وخلاص، اتحاد الكرة لم يسرق الكأس من البرنامج، هو بس اختار أفضل خامة موجودة في السوق المحلين حظهم إن الناس متابعة البرنامج وبدأت الاتهامات تنهال عليهم، وده أكيد مش صح».

وتابع: «ألف مبروك لمحمد صلاح، وأتمنى إن الموضوع ميكونش ضايقه».

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