المجاملات تهدد المنتخب السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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هاجم كفاح صالح المدير الفني لفريق توتي، أحد فرق الدوري الممتاز السوداني، الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة برهان تيه، وحمله مسؤولية الهزيمة الثقيلة من المنتخب الموريتاني بثلاثية نظيفة، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، واتهم صالح الجهاز الفني باتباع سياسة المجاملات في اختيار العناصر التي شاركت في اللقاء، وقال: استمرار المجاملات سيقود إلى كارثة تطيح بالمنتخب من التصفيات مبكراً.

وأشار كفاح صالح في تصريحات لـ «البيان»، إلى أن اللاعب محمد عبد الرحمن، هو الوحيد الذي توفرت فيه المعايير الصحيحة لاختياره ضمن صفوف المنتخب، وقال: بقية اللاعبين غابوا لفترات طويلة عن المشاركة مع فرقهم في المنافسة المحلية لأسباب مختلفة، منها الإصابة والبطاقات الملونة المتواصلة، أو لأسباب فنية، أبعدتهم عن المشاركة أساسيين مع أنديتهم، ومع ذلك، خاضوا اللقاء في التشكيلة الأساسية.

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